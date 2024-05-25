Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yerine Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu sabah yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte görev süresi sona eren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir yerine uyeni bir isim atandı. Kararda, " Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci, 3’üncü ve 7’inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı kimdir

Samsun Vezirköprü’de doğan ve ilk, orta, lise eğitimini de Vezirköprü’de tamamlayan Prof. Dr. Asım Kaplancıklı Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan dergide Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları arasında bulunuyor.

1994 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan , Prof. Dr. Kaplancıklı . 2004 yılında Yrd. Doç. , 2006 yılında Doç. , 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Profesörlük unvanını almayı hak etti.

Anadolu Üniversitesi’nde 2013’de Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 2013-2018 yılları arasında da rektör yardımcılığı görevini yürüten Kaplancıklı, bugün itibariyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü oldu.