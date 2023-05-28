İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin köklü semtlerinden Tilkilik’teki Carfi Köşkü’nü ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Agora alanının parçası Carfi Köşkü’nün yapımında sona yaklaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, restorasyon çalışmalarının son durumu hakkında bilgi almak için köşkü ziyaret etti. Yüzde 97’si tamamlanan köşkün Haziran’da tamamlanacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “9 milyon liralık yatırımla kente kazandıracağımız Tarihi Carfi Köşkü, aslına sadık kalınarak restore edildi. Köşkten günümüze sadece bir duvar ve hamam yapısı ulaşmıştı. Tek katlı müştemilat yapısında sergi atölyeleri ve eğitim salonu bulunacak. İki katlı konut yapısında ise seminer salonları, sergi alanı, konferans salonu ve idari ofisler yer alacak” diye konuştu.

Carfi ailesine ait geniş bir bahçe içindeki iki katlı köşk, 19. yüzyılda İzmir’in köklü ailelerinin yaşadığı Tilkilik semtinde 945 Sokak’ta bulunuyor. Aile köşkü 1997’de EÇEV’e bağışladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescilli yapının restorasyonu ve rekonstrüksiyonunu üstlendi.