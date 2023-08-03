Birleşik Mağazalar A.Ş (BİM) marketinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda olduğu tespit edildi. Ekipler, 25 gıda ürününün tarihinin geçmiş olduğunu tespit etmesinin ardından market hakkında yasal işlem başlattı.

İnsan Sağlığının Hiç mi Önemi Yok ?

Kırıkkale’nin Yahşiyan ilçesinde markette tarihi geçmiş ürünlerin bulunmasının ardından o market hakkında belediyenin zabıta ekipleri yasal işlem başlattı. Yenişehir Mahallesindeki marketlerde rutin kontrollerin yapıldığını ifade eden Serhat Semih Göçer, "Markette yapmış olduğumuz rutin kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda olduğunu tespit etti arkadaşlarımız. Tek tek yaptığımız ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ve ürünlerin bozulmuş olduğunu raflarda gördük. Bunların imhası için ürünleri alıyoruz. Bizim görevimiz halkın sağlığını korumaktır. Bunlara müsaade etmeyeceğiz" dedi.