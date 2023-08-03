Milyonlarca ev kadınını ilgilendiren bir reformla, emeklilik sisteminde önemli düzenlemeler yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sisteminde gerçekleştirilecek reformlar sayesinde ev kadınlarına ve annelere emeklilik yolu açılıyor. Meclis'e sunulması planlanan torba yasayla birlikte, ev kadınları isteğe bağlı sigorta sistemiyle emekli olabilecekler ve devletten 2.861,68 TL aylık prim desteği alabilecekler.

Yeni düzenlemeyle devletin katkısı artacak ve ev kadınlarına yıllık 17.170 TL destek sağlanacak. Aile ve Gençlik Bankası'nın devreye alınmasıyla proje hayata geçecek ve kadınlara verilecek devlet desteği bu banka aracılığıyla sağlanacak. İsteğe bağlı sigorta yöntemi, vatandaşların dışarıdan primlerini ödemelerini ve borçlarını tamamladıktan sonra emekli olmalarını mümkün kılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde ev hanımları ve çalışamayan anneler uygun primler ödeyerek emeklilik hayallerine kavuşacaklar. Bugün için isteğe bağlı sigorta ile emekli olmak için brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödemek gerekiyor, yani aylık 4.292 TL. Ancak, devletin sağlayacağı 1.430 TL katkı sayesinde ev kadınları aylık 2.861 TL prim ödeyerek emekli olabilecekler.

Bu düzenleme ile ev kadınlarının emeklilik için ödemesi gereken tutar düşecek ve emeklilik hayali daha erişilebilir hale gelecek. Brüt asgari ücretin yükselmesi durumunda, destek miktarı ve ödenen primlerde de artış olması bekleniyor.

Ev kadınları için geliştirilen bu önemli adım, sosyal güvencesi olmayan ve çalışma imkanı bulunmayan annelere de emeklilik fırsatı sunacak. Meclis'te kabul edilmesi ve yasalaşması beklenen bu düzenleme, ev kadınlarının geleceği için umut verici bir adım olarak dikkat çekiyor.