Bursa’da 1926 yılında defterdarlık binası olarak inşa edilen, uzun süre Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak ekonomiye hizmet verdikten sonra 2019’da müze olmak kaydıyla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen tarihi binada restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kent Müzesi’nin hemen karşısında bulunan, uzun yıllar Maliye Bakanlığı tarafından defterdarlık binası olarak kullanılan ve 2019 yılında Kent Müzesi olmak şartıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen tarihi bina, yenilenen yüzüyle kültüre hizmet vermek için gün sayıyor. 2020 yılında başlayan deprem tespit çalışmalarıyla birlikte tarihi binada yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye yetkilileriyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Bursa’nın kültürel, tarihî, sosyal ve ekonomik birikimini korumak, tanıtmak ve yarınlara yol göstermek amacıyla 2004 yılında açılan Bursa Kent Müzesi’nin, 1926 yılında Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından 1. ulusal mimarlık akımı üslubunda inşa edilen adliye ve defterdarlık binalarında faaliyet gösterdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, müzenin Bursa ile ilgili her türlü belge, eşya, kitap, görsel malzeme, ses ve görüntü kayıtlarını bünyesinde bulundurduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Müzenin ek binası, 93 yıl boyunca Bursa Defterdarlık binası olarak görevini sürdürdü. 2019 yılında Kent Müzesi olmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Büyükşehir Belediye’sine devredildi 2020 yılında tescilli bina olduğu için deprem tespit çalışmalarına başladık. Binayla ilgili restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başladı. Bu uzun soluklu bir süreç. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla büyüyen Kent Müzesi, adliye binası ile birlikte 2200 metrekareden 4400 metrekareye yani iki katına çıkıyor. Her iki tarihi yapı alttan bir tünelle bağlanacak. Günümüz müzeciliği bakış açısıyla yepyeni bir vizyon ortaya konacak. Yeni bir kurgu yapılacak. Bununla alakalı özel çalışmalar yapılıyor” dedi.

Hedef, 2024 sonunda açmak

Şehre ait değerlerin anlatılacağı Bursa Kent Müzesi’nin 20 sene önce Türkiye’de kent müzeciliğinde öncü olduğunu ve birçok şehre mihmandarlık yaptığını belirten Başkan Aktaş, “Yeni binamızın restorasyon çalışmaları yıl sonuna doğru bitecek. Bursa’ya bırakacağımız önemli eserlerden bir tanesi olacak. Ekip arkadaşlarıma gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 sonu itibariyle müzeyi tekrar hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.