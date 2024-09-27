Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in, seçim öncesi verdiği sözlerden biri olan Tarihi Yenişehir Panayırı için geri sayım başladı. 29 Eylül’de kurulacak panayır 3 Ekim’e kadar devam edecek.BURSA (İGFA) - Yenişehir’de en son 40 yıl önce kurulan Tarihi Yenişehir Panayırı bu yıl yeniden kuruluyor. Seçimden önce Belediye Başkanı Ercan Özel’in vaatleri arasında yer alan Tarihi Yenişehir Panayırı’nın kurulmasına artık günler kaldı. 29 Eylül tarihinde başlayacak olan Tarihi Yenişehir Panayırı, 3 Ekim’de sona erecek. Alışveriş stantlarının üreticilerin ve kooperatiflerin stantlarının, giyim stantlarının ve hediyelik eşya stantlarının yer alacağı panayırda lunapark da olacak.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir’de panayır en son 1984 yılında düzenlenmiş. O günden bu yana ne yazık ki panayır ilçemize gelmemiş. Oysa, panayır kültürü Yenişehir’den doğmuştur. Osmanlı İmparotorluğu’na 26 yıl başşehirlik yapan Yenişehir’de panayır da ilk defa burada kurulmuştu. Seçim çalışmaları sırasında gördük ki, Yenişehir halkı panayır kültürünü ilçemizde tekrar görmek istiyor” dedi.

Seçimin hemen ardından çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Ercan Özel, “40 yıl sonra Yenişehir’de panayır kurmanın heyecanını yaşıyoruz. Panayırımızda alışveriş standları, giyim ve hediyelik eşya stantlarının yanı sıra üreticilerimizin el emeklerinin de görücüye çıkacağı yöresel ürünler stantları yer alacak. Ayrıca lunaparkta da vatandaşlarımız doyasıya eğlenebilecek. Değerli hemşehrilerimi Kurtuluş Mahallesi Fetih Caddesi’ndeki Tarihi Yenişehir Panayırı’na bekliyorum” ifadelerini kullandı.