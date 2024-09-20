Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 41,60 arttı, aylık yüzde 3,42 arttı. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 81,82 artışla veteriner harcamaları oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Temmuz ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 41,60 arttı, aylık yüzde 3,42 arttı

Tarım-GFE'de (2020=100), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,65 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,60 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,76 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,32 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 53,06 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 81,82 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,37 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.