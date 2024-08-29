Mazot ve gübre desteği devam ediyor

Açıklamada, özellikle mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Yeni dönemde mazot ve gübre desteğinin kaldırılmadığı, aksine "temel destek" olarak yeniden tanımlandığı ifade edildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'inin temel destek kapsamında karşılanacağı belirtildi. Ayrıca, üretim planlaması kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilen ürünlerde bu desteklere ek olarak, üreticilerin kullandığı mazotun %50'sinin ve gübrenin %25'inin planlı üretim desteği olarak karşılanacağı bildirildi. Bu şekilde, mazot maliyetinin %100'ü ve gübre maliyetinin %50'si desteklenmiş olacak.

Su kıtlığı yaşanan 11 il ve 52 ilçede, az su tüketen ürünler yetiştiren çiftçilere ise gübre maliyetinin kalan %50'sinin de "yer altı su kısıtı desteği" olarak verileceği, bu bölgelerde üretim planlamasına uygun ekim yapanların mazot ve gübre maliyetlerinin %100'ünün destekleneceği açıklandı. Ayrıca, çiftçilerin uzun süredir talep ettiği gibi bu desteklerin ayni olarak değil, nakdi olarak ödeneceği de belirtildi.

Prim desteği devam ediyor

Bazı basın organlarında yer alan prim desteğinin kaldırıldığı yönündeki iddialara da cevap veren Bakanlık, bu iddiaların da asılsız olduğunu belirtti. Kararın ilgili maddesinde, fark ödemesi desteğinin devam edeceği ve bu desteğin özellikle arz açığı olan veya planlama kapsamındaki ürünler için verileceği açıklandı. Her yıl fark ödemesi kapsamına alınacak ürünler ve ödeme miktarının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticiler aleyhine gelişen bir durum olduğunda, ihtiyaç duyulan üründe üretim dönemi sonunda fark ödemesi desteğinin de verileceğini belirterek, kamuoyunu bu konuda bilgilendirdi.