Edinilen resmi hastane kayıtlarına göre olay, İnegöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Makatına şişe kaçan 30 yaşındaki erkek hasta, şiddetli ağrı şikâyetiyle acil servise başvurdu.

Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastanın rektumunda yabancı cisim olduğu belirlendi. Bunun üzerine Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alınan hastanın makatındaki şişe başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Operasyonun ardından serviste tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.