Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan hasat dönemi öncesinde üreticilerin tarlalarına daha güvenli ve kolay ulaşabilmesi amacıyla kırsal mahallelerde tarla yolu bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle hasat dönemlerinde yoğun kullanılan tarla yollarında bakım, düzenleme ve tesviye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla üreticilerin ulaşımda yaşadığı sorunların azaltılması ve tarımsal faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

27 Nisan 2026 tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında Tekirdağ genelindeki 286 kırsal mahallenin tamamına ulaşılması planlanırken, bugüne kadar 26 mahalledeki yollar bakımdan geçirilerek kullanıma hazır hale getirildi. Belirlenen program doğrultusunda il genelindeki tarla yollarında 31 Temmuz 2026 tarihine kadar bakım ve düzenleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Çalışmalar sırasında greyder ve iş makineleriyle yol tesviyesi yapılırken, yoğun yağış nedeniyle bozulan güzergâhlar yeniden düzenleniyor. Ayrıca geçiş güvenliğini artırmaya yönelik iyileştirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalarla hem üretim süreçlerinin desteklenmesi hem de çiftçilerin zaman ve maliyet kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.