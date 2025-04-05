Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" şeklindeki paylaşımların "asılsız ve teşkilatı yıpratmaya yönelik iftiralar olduğu" belirtildi.

İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu belirten EGM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı' şeklindeki paylaşımlar, asılsız ve teşkilatımızı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibarettir. Gözaltına alınan şahısların aranması ‘yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği’ ile ‘adli ve önleme arama yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

Teşkilatımız tüm bu iş ve işlemleri, yukarda belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir. Bu iftiraları atanlar ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur."