Meydana gelen olayda, bir kadın kocasıyla yaşadığı tartışmanın ardından bıçak kullanarak kocasını ağır şekilde yaraladı. Emrah A. adlı koca, E.A. isimli karısıyla bilinmeyen bir sebep yüzünden evde tartışmaya başladı. Ne yazık ki, bu tartışma kavgaya dönüşerek trajik bir sona ulaştı. E.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını ağır bir şekilde yaraladı.

Olayın haber verilmesi üzerine, 112 Sağlık ekipleri ve polis hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, Emrah A.'ya ilk müdahaleyi yaparak onu acil bir şekilde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Emrah A. hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olay sonrasında, polis ekipleri E.A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheli olan E.A., polis merkezindeki işlemleri devam ediyor. Uşak'ta meydana gelen olayda, yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.