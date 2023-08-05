TFF 3. Lig temsilcimiz Kafkasspor, bu sezon tarihi bir döneme girecek. Kulüp Asbaşkanı İsmail Özbek, transfer süreci ve kamp süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinde titiz davrandık

Özbek, transferler konusunda oldukça titiz davrandıklarını belirterek, takıma katılan oyuncuların tamamının kendi liglerinde deneyimli isimler olduğunu ve gelecek vaat eden genç oyuncuları da kadroya eklediklerini dile getirdi. Amacın, genç oyuncuları takıma adapte ederek gelecek yılların temel kadrosunu oluşturmak olduğunu vurguladı. Kamp sürecini iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden Özbek, 24 Temmuz'da başlayan yoğun antrenmanların devam ettiğini ve yeni katılan oyuncu grubunun uyum sağlaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kamp sürecinde hedeflerimiz büyük

Takımın ilk hazırlık maçını 13 Ağustos'ta Bursaspor ile Özlüce tesislerinde oynayacaklarını ve ardından Afyon kampına gideceklerini duyurdu. Kamp süresince yapacakları hazırlık maçlarıyla lige hazır hale gelmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Özbek, bu sezonun Kafkasspor için profesyonel ligdeki en önemli sezonlardan biri olduğunu ve camianın desteğiyle bu zorlukların üstesinden geleceklerine inandığını dile getirdi.