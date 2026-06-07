Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil rezervasyonlarında yoğunluk artarken, dolandırıcılar da sahte internet siteleriyle vatandaşları hedef almaya başladı. “ucuz tatil”, “kaçırılmayacak fırsat” ve “sınırlı kontenjan” gibi ifadelerle hazırlanan sahte rezervasyon sayfaları, tatil yapmak isteyenlerin mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre, hukukçu Sabri Canbolat, dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı tatilcileri uyararak güvenli rezervasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Güvenilirliği teyit edilmiş sitelerden rezervasyon yapılması gerektiğini ifade eden Canbolat, “Tatilciler 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) sistemi bulunan siteleri tercih etmeliler. Bir diğer önemli husus ise alışveriş yapılacak internet sitelerinin doğruluğunu kontrol etmek. Dolandırıcılar, sponsorlu reklamlar veya birkaç harf değiştirilerek oluşturulan benzer alan adlarıyla sahte internet siteleri açabiliyor. Kredi kartıyla ödeme yapılacaksa, işlemlerin mutlaka dijital bankacılık uygulamalarındaki güvenli ödeme seçenekleri aktif edilerek gerçekleştirilmesi tavsiye edilir” diye konuştu.

Canbolat, tatilcilerin kesinlikle şahsi hesaplara para göndermemesi gerektiğini belirterek, rezervasyon yapılacak işletmelerin belgelerinin de mutlaka sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

“EN YAKIN SAVCILIĞA BAŞVURUDA BULUNSUNLAR”

Canbolat, mağduriyet yaşanması durumunda başvurulması gereken hukuki yolları şöyle dile getirdi:

Hak kayıplarının giderilmesine yönelik iki farklı hukuki yol bulunuyor. Bunlardan ilki, vakit kaybetmeden dolandırıcılığın internet üzerinden gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, vatandaşların en yakın cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunması gerekiyor. İkinci yol ise uğranılan maddi zararların tazmini amacıyla hukuk mahkemelerinde dava açılması.

“MADDİ KAYIPLARIN TELAFİSİ HER ZAMAN KOLAY OLMUYOR”

İnternet üzerinden meydana gelen dolandırıcılıklarda suçluların bulunmasının zor olabileceğine işaret eden Canbolat, “Ancak bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin arkasında çoğu zaman herhangi bir ticari işletme, limitet şirket veya anonim şirket bulunmuyor. Genellikle internet tabanlı ve kimliği belirsiz yapılar tarafından gerçekleştirilen bu eylemlerde, faillerin tespit edilmesi ve maddi zararın tahsil edilmesi oldukça güç. Bu sebeple cezai süreçler açısından sonuç alınabilse de maddi kayıpların telafisi her zaman kolay olmayabiliyor” ifadelerini kullandı.