Gece körlüğü bir diğer adıyla tavuk karası hastalığı genetik sebepli göz hastalıklarında meydana gelen ciddi bir rahatsızlıktır. Tavuk karası hastalığı nedeniyle gece karanlıkta hastalar göz yetisini kaybetmektedir. Loş ışık nedeniyle görme yetisi tamamen ortadan kalkmaktadır. Küçük yaşlarda başlayan tavuk karası hastalığı yaşın ilerlemesiyle birlikte etkilerini arttırır.Tavuk karası hastalığı A vitamini eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. A vitamini açısından zengin besinlerle beslenmemek tavuk karası hastalığına neden olur. Süt ve süt ürünleri yüksek miktarda A vitamini içerir. A vitamini rodopsin adı verilen maddeyi üretmek adına önemlidir. Retina ve göz yapısı açısından rodopsin maddesi büyük önem arz eder.

Tavuk Karası Hastalığı Nedir?

Tavuk karası hastalığı dış etkenlere dayalı olarak ortaya çıkan ağırlıklı olarak genetik faktörlerin etkisiyle görülen bir hastalıktır. Anne veya babada tavuk karası hastalığı bulunan kişilerde tavuk karası hastalığı yaşanma oranı çok yüksektir. Akşamları veya loş ışıkta görme sorunu yaşanmasına neden olan tavuk karası hastalığından korunmak için küçük yaşlardan itibaren süt ve süt ürünleri tüketmek önemlidir.Retina tabakasının zarar görmesi de bu hastalığa davetiye çıkarmaktadır.Retina hücrelerinin zarar görmesi sarı nokta adı verilen göz yapısına uzak olması nedeniyle tavuk karası hastalığının geç teşhis edilmesine sebep olur.

Tavuk Karası Hastalığının Nedenleri

Tavuk karası hastalığının nedenleri arasında gözlerin çok fazla yorulması bulunmaktadır. Göz hücrelerinin zarar görmesi ve kalıtsal sebepler tavuk karası hastalığının meydana gelmesine neden olur. Tavuk karası hastalığı gözdeki rahatsızlıklardan bağımsız olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Ancak göz hastalığı bulunan ancak tedavi konusunda geç kalmış kişilerde de bu hastalığın görülmesi olağandır. Katarakt yetişkin kişilerde tavuk karası hastalığının ortaya çıkmasına neden olan en önemli göz hastalıklarından biridir. Tedavi edilmemiş glokom veya miyop hastalığı tavuk karası hastalığını tetikleyici özelliği bulunan göz hastalıklarındandır. Şeker hastalığı göz hücrelerine zarar verir.Kan basıncının yükselmesi göz hücrelerinin zarar görmesine neden olur. Göz hücrelerinin şeker hastalığı nedeniyle zarar görmesi tavuk karası hastalığının ortaya çıkmasına neden olur. A vitamini ve çinko eksikliği olan kişilerde sık rastlanılan bir göz hastalığıdır.

Tavuk Karası Hastalığının Belirtileri

Tavuk karası hastalığı kendini belli eden bir göz hastalığı olup gece yakın mesafede görme sorunu yaratmaktadır.Tavuk karası hastalığında gözlük kullanımı önemlidir. Hastalara gözlük kullanımı önerilse de tek başına gözlük hastalığı tedavi etmek için yeterli değildir. Tavuk karası hastalığı olan kişiler A vitamini yönünden zengin yiyeceklerle beslenmeli ve beslenme şeklini bu yönde değiştirmelidir. Hastalık ilk başladığında alacakaranlıkta görme sorunu yaşanırken ilerleyen zamanlarda kişiler gece dahi göremez hale gelir.Tavuk karası hastalığı olan kişilerde gözlerde kuruma sorunu yaşanmaktadır. Parlak ışıkla karşı karşıya kalındığında görme sorunu ortaya çıkar.

Tavuk Karası Hastalığından Korunma Yolları

Genetik sebeplere bağlı olarak meydana gelen tavuk karası hastalığını önlemek için yapılacak çok şey bulunmamaktadır. Hastalıktan kaynaklanan göz kusurlarını en düşük seviyeye indirebilmek için sağlıklı beslenmek

çok önemlidir.Tavuk karası hastalığı için ideal besin kaynaklarının başında patates, havuç, mango, süt ürünleri ve ton balığı gelmektedir.Gözleri ışığın etkilerinden korumak çok önemlidir. Özellikle ailesinde tavuk karası hastalığı olan kişilerin erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için göz muayenesini yaptırması gerekmektedir.

Tavuk Karası Hastalığı Tedavisi

Tavuk karası teşhisi için kesin bir ilaç yöntemi veya cerrahi tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Tavuk karası meydana gelene kadar retina tabakası zarar görmüş olabilir. Bu durum tavuk karası hastalığının tedavisini güçlendirmektedir. Tavuk karası hastalığına yakalanan kişilerin görme kalitesini arttırabilmek için A vitamini takviyesi önem kazanmaktadır. Biyonik göz tedavisi tavuk karııs olan hastalarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ancak biyonik göz tedavisiyle olumlu sonuç alma şansı oldukça düşüktür.Kök hücre tedavisi tavuk karasında son zamanlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hafif derecede tavuk karası rahatsızlığı bulunan kişiler doğru beslenme

şekli ve gözlerini dinlendirerek bu hastalığı atlatabilmektedir.

Çocuklarda Tavuk Karası Hastalığı

Tavuk karası hastalığı kendi başına ciddi ve önemli bir göz hastalığıdır. Doğuştan ortaya çıkan tavuk karası hastalığı çocukluk dönemlerinde dahi görülebilen bir rahatsızlıktır. Ancak çocukluk döneminde ortaya çıkan tavuk karası hastalığı çok fazla belirti vermemesi nedeniyle anlaşılması oldukça güçtür. Çocuklarda tavuk karası hastalığı için erken teşhisin önemi büyüktür. Bebekler yaşamış olduğu görme problemlerine ilişkin sorunu dile getiremezler. Bu durum ise tavuk karası hastalığının ilerleyen dönemlerde teşhis edilmesine neden olacaktır. Çocukların küçük yaşlardan itibaren göz muayenesi olmaları çok önemlidir. Özellikle genetik yatkınlığı bulunan çocukların mutlaka göz kontrolünden geçirilmeleri gerekmektedir.Çocukların 2, 4, 7, 12 yaşları arasında göz doktoruna muayene ettirilmesi gerekir.Muayene sonrasında herhangi bir sorunla karşı karşıya kalınması halinde doktor aileleri yönlendirmektedir. Tavuk karası hastalığı teşhisi konuların hastaların göz kontrollerinin yaş büyüdükçe daha da sıklaştırılması gerekir. Tavuk karası diğer göz hastalıkları ile ilgisi olmayan doktor tavsiyelerinin dinlenmesi gereken göz rahatsızlıklarından biridir.

Tavuk Karası Hastalığı Kök Hücre Tedavisi

Tavuk karası hastalığında kök hücre tedavisi uygulanmaktadır. Kök hücre tedavisi sayesinde görme yetisi %10’un altında olan kişiler bile tekrar görme imkanına sahip olmaktadır. Tavuk karası hastalığında kök hücre tedavisi görme yetisini kazandırmak açısından büyük avantajlar sunmaktadır. Kök hücre tedavisi esnasında retinaya kendini yenileyen kök hücreler nakil edilmektedir.Yeni bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkan kök hücre tedavisi sayılı merkezlerde gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir.Uygulanan kök hücre tedavisi sonrasında hastalar tekrar eski görme yeteneğine kavuşma imkanı bulmaktadır.