Genç çift M.İ. ve H.İ., uzun bir aşkın ardından dünyaevine girdi. Ancak damadın düğün gecesi yaşadığı olaylar, herkesi şaşkına çevirdi.

Damat M.İ., evlendikleri gece beklenmedik bir tartışma yaşadı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan bu tartışma sonucunda, genç adamın eşi Halime İ. tarafından şiddet gördüğü iddia edildi. O geceyi dayak yediği kabus gibi bir anı olarak hatırlayan M.İ., gece yarısı hastaneye giderek darp raporu aldı.

Mehmet İ., yaşadığı şiddetin etkisiyle boşanma kararı aldı. Dava dilekçesinde, "Evlendiğimiz gece şiddete maruz kaldım. Bu durum, evliliğimizin artık devam edemeyeceğini gösteriyor. Bizim için evlilik sadece kağıt üzerinde kaldı" dedi.