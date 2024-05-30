TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönem dünya siyasetinde dengeler çok kutuplu bir dünya sisteminin kurulacağı bir dönem olduğu gibi ,Türkiye içinde önemli tarihsel bir dönem. Türkiye ekonomisi güçlü bir ülke olacak, Türkiye milli savunma sanayide güçlü bir ülke olacak, Türkiye altyapıları dünyada rekabet edebilen bir ülke olacak" dedi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi ile Konya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği "Zamanı Aşan Miras; İpekyolu Sergisi ve Sempozyumu" Eyüpsultan’da bulunan Bahariyesi Mevlevihanesi’nde gerçekleşti. Sempozyum açılışına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, akademisyenler katıldı.

“İpek Yolu, geçtiğimiz yerleri sadece ekonomik anlamda değil pek çok noktada ileriye taşıyan insanlık mirasıdır”

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Dilleri, kültürleri, medeniyetleri ve inançları birbirleri ile buluşturan İpek Yolu, geçtiğimiz yerleri sadece ekonomik anlamda değil pek çok noktada ileriye taşıyan insanlık mirasıdır. Tarih boyunca Türklerin yaşadığı coğrafyalardan geçen bu yol aziz milletimizin Orta Asya’dan batıya doğru giden süreçte de çok etkin bir role sahiptir. Çin’den Avrupa’ya ya uzanan geniş bir coğrafyaya canlılık katan İpek Yolu, insanları, sanatçılar, düşünürler ve onlardan neşreden eserleri dünyanın dört bir yanına aktarılmasına vesile olmuştur” dedi.

“Önümüzde yeni bir dönemin uluslararası ilişkiler bakımından dünya dengeleri bakımından başladığını biliyoruz”

Dünyadan yeni dengelerin kurulmaya başladığını söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Orta Asya’dan başlayarak Anadolu kıtasına kadar gelen ve buradan da Balkanlar‘a kadar uzanan geniş coğrafyada İpek Yolu’nun vermiş olduğu, bir dayanışmanın kültürel aktarımı bilim alanındaki aktarımları çok büyük tarihsel öneminin olduğunu biliyoruz. Ama bugün gün içinde özellikle artık siyasi olarak dünya sisteminde iki kutuplu sistemin çoktan tarihe gömüldüğü tek kutuplu sisteminde artık Amerika’nın Afganistan’dan kaçarak gitmesi ile birlikte tarihe gömüldüğü dönemde. Önümüzde yeni bir dönemin uluslararası ilişkiler bakımından dünya dengeleri bakımından başladığını biliyoruz. Yeni dönem artık çok kutuplu bir dünyanın kurulmakta olduğu bir dönemdir. O çok kutuplu dünyanın kurulmasında da farklı kültür ve medeniyet havzalarının harekete geçmesi mukadderdir hatta kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.

Türk dünyasının yeni bir güç merkezi olarak ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türk dünyasının yeni bir güç merkezi olarak ortaya çıkması: herhangi bir bölge için bir tehdit, değil tam tersi dünya barışının sağlanması için bir fırsattır. Bu çerçevede Türk dünyası arasındaki ilişkilerin artırılması sadece siyasi anlamda değil aynı zamanda köprü olarak da bu ilişkilerin artırılması hepimizin öncelikli Alanlarından ilgi alanlarından birisi olmalıdır. Bu çerçevede işin bu siyasi tarafı Türk İslam dünyası ile ilgili tarafı var. Ama aynı zamanda da İpekyolu projesinin özellikle Çin ve diğer Asya ülkelerinde içinde olabileceği küresel büyük bir proje haline dönmesi istinadını da olduğunu da görüyoruz. Özellikle Çin’in yol ve kuşak projesi ile Türk dünyasını da içine alacak olan İpek yolu projesini birbirleriyle bütünleştirebilecek yapılar olduğu aşikardır” diye konuştu.

“Türkiye ekonomisi güçlü bir ülke olacak”

Türkiye’nin güçlü olmaya devam edeceğini ifade eden Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönem dünya siyasetinde dengeler çok kutuplu bir dünya sisteminin kurulacağı bir dönem olduğu gibi, Türkiye içinde önemli tarihsel bir dönem. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı yani yeni Türkiye Yüzyılı olarak ortaya koymuş olduğumuz bu adetler sadece bir alanını kısıtlı kalamaz. Türkiye ekonomisi güçlü bir ülke olacak, Türkiye milli savunma sanayide güçlü bir ülke olacak, Türkiye altyapıları dünyada rekabet edebilen bir ülke olacak. Bütün bunların üstünde ve belki bütün bunları da ortaya çıkaracak şekilde: Türkiye’nin mutlaka kültürde sanatta edebiyatta ve bu anlamdaki estetik değerleri önce çalışmalarda da önce olması lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyumda eserleri olan akademisyenlere ve sanatçılara hediye takdimi gerçekleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra sergiyi gezdi.