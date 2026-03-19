Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ilçede uzatılmamış el çalınmadık kapı bırakmayan Sultangazi Belediyesi, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan da da yardımlarını sürdürdü. Ramazan'ın paylaşma ruhunu pekiştiren bir ay olmasından hareketle ihtiyaç sahibi ailelere 30 gün boyunca sahur yemekleri dahil olmak üzere 45 bin öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Yemek yapmakta zorlanan, kronik rahatsızlığı bulunan, tek yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün iftarlık ve sahurluk hazırlandı. Hijyen kurallarına uyularak titizlikle hazırlanan yemekler paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Gıda kolisi

Sıvı yağ, un, salça, bakliyat gibi temel gıda malzemelerinin olduğu gıda kolileri Ramazan boyunca dağıtıldı. Toplam 12.000 koli ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Ayrıca çölyak hastaları için de yaklaşık 300 glütensiz gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Yemeklerde en çok kullanılan ana malzemelerden patates de Ramazan ayı boyunca ailelere ulaştırıldı. Çuvallanan patatesler, ailelere dağıtıldı. Toplamda 110 tonluk patates yardımı yapılmış oldu.

Sosyal destek kartı

Sosyal Destek Kartları da ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere Ramazanda da güç oldu. Kartlara yüklenen paralarla beslenme, giyinme, temizlik ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlar satın alınabiliyor. Ramazanda da 2.200 aileye sosyal destek kartı verildi. İlçe genelinde tespit edilen 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye bin liralık market kartı verildi. Post cihazının geçtiği her yerde kullanabilen kartlar, bir nebze de olsa ailelere destek oldu.

Nakdi Destek

Yetimlerle hayırseverler arasında köprü olan yardım ve paylaşma ayında da yetimler ve hayırseverler arasında köprü oldu. 300 yetime toplamda 1 milyon 500 bin lira nakdi destek sağlandı.

'İhtiyaç sahibi ailelerimize desteğimiz daimi'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; 'Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'da da sosyal yardımlarımıza hız kesmedik. Yardımlaşma ve paylaşma ayı olan bu mübarek ayda sıkı bir çalışma yürüttük. Üstelik sadece Ramazanda da değil, İhtiyaç sahibi ailelerimizin her daim yanlarında oluyor onlardan desteğimizi esirgemiyoruz. Elimizden geldiğinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve yalnız yaşayan yaşlılarımızın yanında oluyor, onlara maddi ve manevi oluyoruz. 81 ilin mozaiği olan ilçemizde hepimiz biriz, hepimiz Sultangaziyiz' diye konuştu.