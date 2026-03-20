19 Mart gecesi Ümraniye'de bulunan Sıddık Sokak'ta aralarında daha önceden husumet bulunan kişilerle görüşmek üzere bir araya gelen grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen biri çakarlı olduğu öne sürülen iki araçtaki şahıslar tarafından silahla ateş açıldı.

GENÇ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Yaralı genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

RAPÇİ CANBAY'A SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre olay, müzisyenler arasında yaşanan bir ilişki tartışmasının ardından meydana geldi. Rapçi Canbay'ın eski sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için ortak arkadaşları üzerinden iletişim kurduğu, bu kapsamda Kubilay Kundakçı'dan arabuluculuk yapmasının istendiği iddia edildi. İçerisinde müzisyen Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği öne sürüldü.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINDA

Olayı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği iddia edilirken, Kalaycıoğlu'nun da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.