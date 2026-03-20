Edinilen bilgiye göre İnegöl'den Çorum'a ticari amaçla giden Hakkı Yetişken, 26 ADJ 270 plakalı kamyonetiyle dönüş yolunda Osman Sakaoğlu idaresindeki 06 FRA 675 plakalı yolcu otobüsü ile Çorum-Ankara karayolunun 3. kilometresinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yetişken, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yetişkin'in cenazesi ailesi tarafından İnegöl'e getirileceği öğrenildi.

