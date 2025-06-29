Meclis Genel Kurulu'nun öncelikli gündeminde, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi bulunuyor. Teklif yasalaşırsa, yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkinlik artırılacak.

Ayrıca, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacak, su kaynaklarının etkin yönetimi için gerekli planlamalar hayata geçirilecek.

Üretim yapmayan madenler kapatılacak

Genel Kurul’da görüşülecek bir diğer önemli düzenleme ise enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik. AK Parti’nin hazırladığı 22 maddelik kanun teklifi, yerli ve milli enerji yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenirken, üretim yapmayan maden tesislerinin kapatılması da planlanıyor.

Hekimlerin çalışma esaslarına yeni düzenleme

Yeni haftada Meclis komisyonları da çalışmalarına devam edecek. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda sağlık alanında çeşitli düzenlemeler içeren teklif görüşülecek. Teklifle, hekimlerin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma esasları yeniden düzenleniyor. Artık özel hastane kadrosundaki bir hekim, iki farklı sağlık kuruluşunda hizmet verebilecek.

Salı ve Çarşamba günleri siyasi partiler grup toplantılarını yapacak. Parti genel başkanları ise gündeme ilişkin mesajlarını kamuoyuna iletecek.