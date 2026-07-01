

Yangın, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bacayı tutuşturmak amacıyla yakılan ateş, bacanın alev almasına neden oldu. Bacadan yükselen yoğun duman kısa sürede çevreyi kaplarken, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 4 dakikada olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.