Kafkasspor Altyapı Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kapdan, futbol okulunun başlaması öncesinde yaptığı açıklamada, sporun çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Kapdan, “Spor, çocuklarımızın sadece bedensel gelişimine değil; arkadaşlık, paylaşım, disiplin ve özgüven duygularının gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Futbolun birleştirici gücüyle çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onları sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Futbol okuluna kayıtların Spor Akademik sistemi üzerinden devam ettiğini belirten Kapdan, antrenman gün ve saatlerinin ise çalışmaların başlamasının ardından netleşerek velilere yine aynı sistem üzerinden duyurulacağını söyledi.

Kafkasspor Futbol Okulu, “Yeni Şampiyonlar Yetişiyor” sloganıyla yeni sezonda çocukları sporla buluşturmaya ve geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam edecek.