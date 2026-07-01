Polis, aracını bırakıp olay yerinden ayrılan sürücüyü arıyor.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Nisanur Ö. (21) yönetimindeki motosiklet, sağ şeritte park halinde bulunan 16 YC 583 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Nisanur Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan Melike G. (19) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, sağ şeritte aracını bırakıp olay yerinden ayrıldığı belirlenen minibüs sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.