TBMM Genel Kurulu, yaklaşık iki aylık aranın ardından 1 Ekim Çarşamba günü yeniden çalışmalara başlayacak. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine hitap edecek.

Erdoğan’ın konuşmasında hem iç politika, dış politika hem de ekonomi konularına dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Bu yasama yılında Genel Kurul’un en kritik gündem maddesi ise “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili yasal düzenlemeler olacak.

Bu kapsamda, TCK, İnfaz Yasası ve TMK’da sürecin ilerleyişine göre bazı önemli değişiklikler yapılması planlanıyor.

Meclis’in diğer öncelikli gündem maddeleri arasında ise ekonomiyle ilgili yasal düzenlemeler bulunuyor. 7 Ekim’de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapacak.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı 17 Ekim’e kadar 2026 yılı bütçe teklifini TBMM’ye sunacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bütçe çalışmalarına ise Ekim ayı sonunda başlaması öngörülüyor.