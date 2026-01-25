Ekonomik kriz ve peş peşe yapılan zamlar hayat şartlarını giderek ağırlaştırırken, açlık sınırının 30 bin 143 TL’ye ulaşmasına karşın asgari ücretin 28 bin 75 TL, en düşük emekli maaşının ise 20 bin TL olarak belirlenmesi tepkileri artırıyor.

Bu süreçte ORC Araştırma, 20–22 Ocak 2026 tarihleri arasında emeklilerle gerçekleştirdiği çalışmada katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yöneltti.

Araştırmada oyların yüzde 34,7’sini alan ana muhalefet partisi CHP ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 28,2 oranında oyda kaldı. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 20 bin TL olarak belirlenen emekli maaşını “sefalet ücreti” olarak nitelendirmesi kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, CHP’nin emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunlarının incelenmesi amacıyla sunduğu Meclis Araştırma önergesi ise AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

İşte anket sonuçları:

CHP: Yüzde 34,7

AK Parti: Yüzde28,2

MHP: Yüzde 6,8

DEM Parti: Yüzde 6,1

İYİ Parti: Yüzde 5,1

Zafer Partisi: Yüzde 3,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2

BBP: Yüzde 2,8

YMP: Yüzde 2,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 5,5