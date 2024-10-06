TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 8 Ekim Salı günü başlayacak. Bu oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında bilgilendirecek. Ayrıca, oturumun kapalı bir şekilde yapılması öngörülüyor.

Bu oturumun ardından çalışmalarına devam edecek olan Genel Kurulda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifinin görüşmeleri sürecek.

Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi oluşturulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri kapsamında belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından sağlanacak.

Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek tutarda her ay ödeme yapılacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepleri doğrultusunda görev yaptıkları yerdeki öğretmen kadrolarına atanacak. Kadroya geçen öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl boyunca yer değişikliği yapamayacaklar.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanların öğretmenlik görevleri sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı, görevleri nedeniyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi durumunda cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Görevdeki öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar, diğer şartları sağladıkları takdirde başöğretmen unvanı için başvuru yapabilecek.

Ayrıca Genel Kurul, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na 3 üye seçecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerini dinleme gerçekleştirecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ise toplanarak alt komisyonların kurulmasını ele alacak.

Salı ve çarşamba günlerinde, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.