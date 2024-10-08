TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı, hükümetin bilgilendirme yapacağı görüşmeler için kapalı oturuma geçti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Kurtulmuş, Danışma Kurulunun, konuyla ilgili önerisini okuttu. Öneriye göre, gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika süre verilmesi, grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verilmesi istendi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Divan üyelerinin, oturumda Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkı taktığı görüldü.

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AK Parti'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi işleme alındı ve kabul edildi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini belirtti.

Kapalı oturuma geçildiği için, yeminli stenograflar ile görevliler dışındakiler salon dışına çıkarıldı. Meclisteki Genel Kurul salonuna bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.

Genel Kurul, aranın ardından kapalı oturuma geçti.

Kapalı oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.