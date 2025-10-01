T.C.

BURSA

10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN



Sayı : E.83380152-2023/299-Ceza Dava Dosyası

Mehmet ve Hafize oğlu, 13/01/1992 Meram doğumlu, Konya, Meram, Sefaköy nüfusuna kayıtlı, (T.C.Kimlik No:395******986) sanık RECEP KÜÇÜK hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Bursa 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 17/06/2025 tarih 2023/299-2025/341 E/K sayılı ilamı ile 5 yıl hapis ve 12.500,00 TL APC ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanığın yurt içi aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddelerine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanıkların segbis ile yüzlerine karşı, sanıklar müdafilerinin huzurda yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibarin iki hafta içerisinde, Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi ya da tutanak düzenlenmesi kaydıyla zabıt katibine müracaat edilmesi, cezaevinde bulunması halinde Mahkememize gönderilmek üzere Cezaevi idaresine dilekçe verilmesi ya da tutanak tutulmak kaydıyla memura beyanda bulunulması suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere, Cumhuriyet Savcısının huzurunda mütalaaya uygun olarak oybirliği ile karar verildiği ilanen tebliğ olunur