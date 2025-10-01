Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, Liverpool'u mağlup ederek bu kötü seriyi noktaladı. İlk haftada Atletico’yu mağlup eden İngiliz temsilcisi ise turnuvadaki ilk yenilgisini sarı-kırmızılılara karşı aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Premier Lig devi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Galibiyet Gölü Osımhen'den

Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Maçtan Önemli Anlar

3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasıyla orta alanda topla buluşan Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'a meşin yuvarlağı aktardı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Alisson, yaptığı kurtarışla kornere çeldi.

8. dakikada Gakpo'nun sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Ekitike'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Gakpo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ekitike, rakibini geçmek isterken Uğurcan meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Gakpo'nun vuruşunu Jakobs çizgiden çıkardı.

16. dakikada Galatasaray, penaltıdan öne geçti. Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Szoboszlai'den sıyrıldı. Barış Alper Yılmaz, sonrasında Macar oyuncunun yüzüne müdahale etmesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

30. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taraftan kullandığı kornerde Liverpool savunması, kafayla topu ceza yayı önüne uzaklaştırdı. Bu noktada bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla yeniden ceza sahası içine gönderdi. Gakpo'nun müdahalesiyle topu önünde bulan Sanchez'in şık vuruşunda top yandan auta çıktı.

31. dakikada sol kanattan Gakpo'nun açtığı ortada arka direkte bulunan Frimpong, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önündeki Wirtz'e indirdi. Alman oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, soluna yatarak topu kornere çeldi.

32. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Van Dijk, meşin yuvarlağı yanındaki Kerkez'e indirdi. Kerkez'in bekletmeden yaptığı vuruşa Abdülkerim Bardakcı müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ekitike'ye de Singo müdahale etti. Sonrasında Sanchez, meşin yuvarlakla yine buluşan Ekitike'ye gol izni vermeyerek topu kornere gönderdi.