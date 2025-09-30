‘Unut O Zaman’ ve 'Vicdan' isimli şarkılarının ardından Yağızhan, ‘İstemem Seni’ isimli şarkısı ile sosyal medyada şimdiden binlerce beğeni aldı. İnegöl’de ve İstanbul’da müzikle uğraşan 35 yaşındaki Yağızhan Varışlısoy, ilk şarkısı ‘Unut O Zaman’ı 2023’te izleyicileriyle buluşturmuştu. Evli ve 3 çocuk babası olan Yağızhan Varışlısoy, geçtiğimiz yıl yayınlanan ikinci albümü 'Vicdan'ın ardından yine sevenleriyle buluştu. Bugün yayınlanan 'İstemem Seni' isimli tekli çalışmasıyla büyük beğeni aldı. Kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

İNEGÖL'DE KONSER VERECEK

Yağızhan'ın yayınlanan çalışmasının ardından Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı Halil Toy, bugün yaptığı açıklamada, "Federasyonumuzun teşkilat üyesi, şehrimizin çocuğu Yağızhan, yeni şarkısı bugün nette. İnşallah 18 Ekim'de de federasyon olarak konser vereceğiz" dedi.