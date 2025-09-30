Gökçek, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin iki günlük yüz yüze eğitimlere alınmasının okullarda ciddi aksamalara yol açtığını belirterek, “Yüz binlerce öğrenci mağdur ediliyor. Bakanlık, bu mağduriyetin ne zaman farkına varacak?” dedi.

"Eğitim Online Olmalı veya Ders Saatleri Dışında Yapılmalı"

Açıklamasında, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere karşı olmadıklarını da vurgulayan Gökçek, mesleki gelişimin eğitim kalitesini artırdığını ancak bu sürecin daha planlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Eğitimlerin ders saatleri dışında ya da çevrim içi ortamda yapılmasının daha uygun olacağını dile getirdi.

“Eğitimler Yüzeysel, Okullar Hazır Değil”

Gökçek, sahadan gelen geri bildirimlerde Maarif Modeli eğitimlerinin içeriğinin yetersiz bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, verilen eğitimi yüzeysel buluyor. Eğitici eğitimi, içerik, süre ve yöntem konularında ciddi nitelik sorunları yaşanıyor. Üstelik birçok okul, bu reform girişimine fiziki ve pedagojik olarak hazır değil.”

“Eğitimde Plansızlık Diz Boyu”

Milli Eğitim Bakanlığı ve il milli eğitim müdürlüklerinin uygulamalarda plansız davrandığını belirten Gökçek, “Eğitim sistemimizin en büyük sorunlarından biri plansızlıktır. Bu durum, haftaya uygulanacak öğretmen eğitimlerinde bir kez daha karşımıza çıkmaktadır,” dedi.

"Eğitim Girdabın İçinde, Çöküşe Sessiz Kalınıyor"

Turan Gökçek, açıklamasının sonunda Türkiye’de eğitimin giderek kötüleştiğine de dikkat çekti:

“Her yıl eğitim sistemimiz, dümeni kırılmış bir gemi gibi belirsizliğe sürükleniyor. Okullara gönderilen ödenekler yetersiz, okullar arası eşitsizlikler derinleşiyor, öğrencilerin eğitimden beklentisi azalıyor, lisans ve lisansüstü programlara ilgi düşüyor. Bu gidişata dur denilmeli.”

“Eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur” sözleriyle açıklamasını tamamlayan Gökçek, yetkilileri göreve çağırdı.