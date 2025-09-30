8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında İzmir'in Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki E.B., polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı.

Nöbet kulübesi yakınında görev yapan polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ saldırı sırasında yaralandı. Saldırgan, kaçmaya çalışırken kısa sürede polis ekiplerince kıstırıldı. Çatışmada 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile bir sivil vatandaş da yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Muhsin Aydemir ve Hasan Akın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 29 yaşındaki polis memuru Ömer Amilağ ise 23 günlük tedavi sürecinin ardından şehit oldu. Böylece saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Görev Yaptığı İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Tören Düzenlendi

Şehit polis memuru Ömer Amilağ için, 4 yıldır görev yaptığı İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde anma töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Mahmut Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz, İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve şehidin meslektaşları katıldı.

Nişanlısı Ece Öksüz'ün şehidin üniformasını giyerek törene katılması duygusal anlara sahne oldu.

Saygı durusu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehidin özgeçmişi okundu.

Kuran-ı Kerim tilaveti sırasında şehidin nişanlısı tabutun başında, "Sen böyle mi görecektim? Seni damatlıkla görecektim. Seni çok seviyorum. Ne olur Ömer'imi götürmeyin" diyerek gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

7 Tutuklama

Öte yandan, saldırının ardından gözaltına alınan saldırgan E.B., babası N.B., annesi A.B. ve 8 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden saldırgan E.B., babası N.B., İran uyruklu K.N., Suriye uyruklu M.A., C.T.T., F.S.A. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlının annesi A.B. ile T.Y., F.Ç. ve suça sürüklenen çocuk B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.