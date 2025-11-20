T.C.

BURSA 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/74 Esas

KARAR NO : 2025/612Karar

Mahkememizin 19/09/2025 tarih2024/74 Esas 2025/612 karar sayılı dosyasında sanık Hasan Hac Malik hakkında Kasten Yaralama suçlarından Mahkumiyet kararı verildiği, sanık Hasan Hac Malik'in (Halmud ve Fethiye oğlu 23/02/2003 Halep doğumlu) yakalamalı olarak alınan ifadesinde belirttiğiadrese yapılan tebligatıniade geldiği, yapılan adres araştırmasında şahsın adresine gidildiğinde kapı çalınmış ancak açanın olmadığı, çevreden yapılan araştırmalarda şahsın Suriye'de olduğu bilgisinin verildiği,şahsınmernis adresinin de bulunmadığı, bu sebeple tebligat yapılamadığı anlaşılmakla;

1-Adı geçen sanık Hasan Hac Malik''in 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde kanun yoluna başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.