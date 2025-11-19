Önceki dönem Muhtarlar Dernek Başkan Yardımcısı ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Muhtarlar Temsilcisi olan Akbaşlar Mahalle Muhtarı Eyüp Aslan, dernek başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Aslan, “Muhtarlarımızın büyük kısmı ve değerli büyüklerim ile yapmış olduğum istişare sonucu ve onların teveccühü ile bu yola çıkmış bulunuyorum.” diyerek adaylık kararının ortak bir iradenin sonucu olduğunu vurguladı.

Eyüp Aslan açıklamasında, yeni dönemde birleştirici bir yönetim anlayışı benimseyeceğinin altını çizdi: “Ayrıştıran değil, birleştiren olacağım. Camiacılık değil, İnegöllülük yapacağım. Bu şehirde hepimizin ortak paydası İnegöl’dür; ben de bu paydada tüm muhtarlarımızı bir araya getirmek için adayım.” dedi.

Muhtarlar Derneği’nin daha aktif, kapsayıcı ve güçlü bir yapıya kavuşması için hazırladığı projeleri hayata geçirmeye hazır olduğunu ifade eden Aslan, tüm muhtarlarla uyum ve iş birliği içinde çalışacağını belirtti.

Adaylığını kamuoyuyla paylaşan Eyüp Aslan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Tecrübemizle, birlik ruhumuzla ve hizmet aşkımızla İnegöl’e yakışan bir dernek yapısı oluşturacağız. Amacımız koltuk değil, hizmettir.”

İnegöl’de muhtarların geniş desteğini aldığı belirtilen Eyüp Aslan’ın adaylığı, ilçe kamuoyunda şimdiden önemli bir karşılık bulmuş durumda.

Kaynak: Yavuz Yılmaz