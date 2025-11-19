Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram Bayram, mektubunda sosyal medya ve yerel siyaset üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü “organize bir provokasyona” dikkat çekerek tüm siyasi partilere sağduyu çağrısı yaptı.

Bayram, provokasyon girişimlerinin “terörün sona ermesini ve iç huzurun sağlanmasını engellemek isteyen çevrelerin planı” olduğunu belirterek, bu süreçte siyasi aktörlerin kullandığı dile özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Yerel siyasetin günlük tartışmalarla gerilmemesi gerektiğini ifade eden Bayram, siyasi partilerin temsilcilerinin aynı şehirde yaşayan insanlar olarak ortak değerleri paylaştığını hatırlattı.

“Önceliğimiz şehrimizin birliği olmalı”

Bayram, tüm siyasi partilerin amaçlarının şehri ve ülkeyi daha iyi yönetme iddiası olduğunu belirterek, “Yaşadığımız şehrin birlik ve beraberliğine zarar vermemek hepimizin görevidir” dedi. Siyasi partilerin zaman zaman milli birlik ve beraberliği zayıflatmak isteyen çevrelerin tuzağına düştüğünü ifade eden Bayram, MHP teşkilatı olarak eleştirilere sabırla karşılık verdiklerini dile getirdi.

“Terörsüz Türkiye sürecinde gerilimi artıracak dilden kaçınılmalı”

Açık mektubunda özellikle “Terörsüz Türkiye” sürecine değinen Bayram, siyasi parti ilçe başkanlarının toplumsal tansiyonu yükseltecek açıklamalardan kaçınması gerektiğini belirtti. Bu süreç için kurulan komisyonlarda çalışmalar devam ederken, yerel temsilcilerin ayrıştırıcı bir dil kullanmasının etik olmadığına dikkat çekti.

Bayram, Türkiye’nin zorlu bir dönemden geçtiğini hatırlatarak tüm siyasetçilere “daha sabırlı, daha dikkatli ve daha sağduyulu olma” çağrısında bulundu. Mektubunu birlik çağrısıyla tamamlayan Bayram, “Bugün birlik olma zamanı. Bize yakışan budur.” ifadelerini kullandı.