Olay, 16 Kasım tarihinde gece saatlerinde Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkolün etkisiyle M.K. isimli şahıs, Kızılay’dan bindiği taksinin şoförü H.H.K. ile telefonu olmadığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.K., yanında taşıdığı ruhsatlı silahı çıkardı. Taksi şoförü H.H.K. yardım istemek için otomobili güzergahta bulunan başka bir taksi durağına sürdü. Bu sırada M.K., silahla 3 el ateş etti. Olayda yaralanan olmazken mermilerin taksiye isabet ettiği öğrenildi. Olay anı ise taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri M.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi.