Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/223 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısınaesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/223 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, HASANAĞA Mahalle/Köy, 169 Ada, 4 Parsel, Zemin kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 94,72 m², katların toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 115,92 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 130,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmamakta olduğu tespit edilmiştir. salon, 3 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, wc, duş ve 2 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, antre-hol ve mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon ve antre-hol tavan duvar birleşiminde alçıpan asma tavan, diğer hacimlerde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmaz tek bloklu site içerisinde bulunmakta olup site alanı çevresi ihata duvarı ile çevrili, içerisinde peyzaj alanları ve açık otopark alanları bulunmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına eklibilirkişi raporunda açıklanmıştır. Adresi : Kızılcıklı Mahallesi, Kayı Sokak, Kıvanç 2 Sitesi Sitesi, No:2, İç Kapı No: 3 Nilüfer / BURSA Yüzölçümü : 1.253,16 m2 Arsa Payı : 63/878 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Hasaağa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Ayrık Nizam, 9 Kat, Emsal: 0,90, Konut Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 3.705.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.