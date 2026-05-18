5 Haziran 2000’de İstanbul'daki evinde canice katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Faili meçhul cinayetlerin yeniden açılacağını duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tuğaltay ailesiyle görüşüp dosyada yeni incelemelerin yer alacağını duyurmuştu.

26 YIL SONRA KEŞİF YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde Çağla Tuğaltay'ın Şişli Fulya'daki evinde ve çevresinde tam 26 yıl sonra geniş çaplı bir olay yeri keşfi yapıldı. Cinayet günü apartmanda yaşananlar, komşuların yıllar sonra savcıya verdiği kritik ifadeler ve katilin kaçmış olabileceği 200 metre ilerideki metruk evde yapılan hassas 'Luminol' incelemesi dosyanın seyrini değiştirdi.

KOMŞUNUN MEZARI AÇILDI

Ailenin avukatları, olay tarihinde çevredeki metruk evde yaşayan Lütfü Şerbetçi hakkında fethi kabir (mezarın açılması) talebinde bulunmuştu. Bugün Şerbetçi'nin kabrine ekipler gitti.

BİRÇOK KİŞİNİN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Çağla Tuğaltay’ın üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişininkiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamamıştı. Ancak cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verilmişti. Bu kişiler arasında 26 yıl içinde doğal sebeplerle ölmüş olan 4 kişi bulunuyordu. Şerbetçi de bu isimlerden biriydi.