CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara ulaştı.

Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkarttık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da aşacağız.

Biz Türkiye'ye on yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor.

Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmaları gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine el uzatmaktadır.Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.