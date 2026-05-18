Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde gerçekleşti. Kent meydanında belediye işçisi Abdullah Hasdemir’e (40) yaklaşan O. Hasdemir silahını çıkartarak 9 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 9 kurşunla ağır yaralanan Hasdemir yere yığıldı. Saldırgan ise silahı ile havaya ateş açarak kaçıp uzaklaştı. Olaya şahit olanlar panikle ihbarda bulunurken, bölgeye gelen sağlık ekipleri Hasdemir’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasdemir kurtarılamadı. Cinayet zanlısı O. Hasdemir olaydan bir süre sonra polis ekiplerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından intikam çıktı

İlçe merkezinde işlenen cinayette ölen ve öldürenin amca çocukları olduğu anlaşıldı. Ölen Abdullah Hasdemir’in babası H. Hasdemir’in 4 yıl önce kardeşinin oğlu olan ve bugün işlenen cinayetin şüphelisi O. Hasdemir’in kardeşi Ünal Hasdemir’i (44) tabancayla vurup öldürdüğü ortaya çıktı.