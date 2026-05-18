Ferizlispor, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora yatkınlık kazanmaların için gençleri futbola teşvik ediyor.

Ferizlispor, profesyonel takıma olduğu kadar, altyapıya da büyük önem veriyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora yatkınlık kazanmaların için gençleri teşvik ediyor. Alt yapının hocası Rahmettin Baygut, çocukların erken yaşlarda spora yönlendirilmeleri gerektiğini belirtti. Baygut, Sakarya'nın futbolcu yetiştirmede bir fabrika olduğunu ve alt yapıda yetişen çocuklarında dünya futboluna kazandırmak için alt yapıya önem verilmesi gerektiğini kaydetti.