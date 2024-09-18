T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA

İCRA DAİRESİ

2023/875 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/875 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 180.000,00 1 Taşıt 16AVL206 Plakalı , 1998 Model , FIAT Marka , TİPO SX Tipli,159A30166483868 Motor No'lu,NM416000006735248 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin-Lpg , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri,5 koltuk sayısı, YOLCU NAKLİ-HUSUSİ kullanımlı otomobil cinsi araç.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:44

(İİK m.114/4)