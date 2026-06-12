Örnek No:55*

T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA DAİRESİ

2025/862 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/862 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi :BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ VİRACA MAHALLESİ 404 ADA 67 PARSEL 4, KAT 11 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 18/356 ARSA PAYLIMESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZIN TAMAMI

Yüzölçümü : 339,95 m2

İmar Durumu :Tapu kaydındaki gibidir

Kıymeti : 1.730.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.