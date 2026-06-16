Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyumluğu tedbiri kararı verildiğini hatırlattı.
Banvit, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete denetim kayyumu olarak atandığını duyurdu.
Kararın TMSF tarafından şirkete tebliğ edildiği ifade edildi.
Denetim kayyumlığı tedbiri kapsamında şirket yönetim organının alacağı karar ve gerçekleştireceği işlemlerin geçerliliği kayyumun onayına bağlı olacak.
Kaynak: Ekonomim