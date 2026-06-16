Güncel verilere göre Bursa’da gram altın 6 bin 484 TL’den alınırken, 6 bin 583 TL’den satılıyor. Çeyrek altın ise 10 bin 634 TL alış ve 10 bin 756 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın 21 bin 262 TL’den alınırken, 21 bin 492 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 42 bin 387 TL, satış fiyatı ise 42 bin 878 TL oldu.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 927 TL, satış fiyatı 6 bin 214 TL olurken, 14 ayar altın ise 3 bin 558 TL alış ve 4 bin 765 TL satış seviyesinde işlem görüyor.