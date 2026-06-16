Özel gereksinimli bireylerin sosyal gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje, kapsayıcı eğitim yaklaşımının yaygınlaşmasına katkı sunmayı ve toplumda bilinç oluşturmayı amaçlıyor. Beş gün boyunca devam edecek programda öğrenciler, aileler ve eğitimciler için farklı eğitimler ile uygulamalı etkinlikler düzenlenecek.

Proje kapsamında 17 öğretmen, 9 otizmli öğrenci ve 9 veli eğitim süreçlerine aktif olarak katılacak. Programın yürütülmesinde ise 9 akademisyen, 8 eğitmen ve 2 rehberden oluşan toplam 19 kişilik uzman ekip görev alacak.

Sosyal Beceriler ve Aile Desteği Ön Planda

Proje ile özel gereksinimli öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki uygulamalarının desteklenmesi ve toplumda kapsayıcı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Açılış programına katılarak projeye destek veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Sinan Yazaroğlu, MÜSİAD İnegöl Şube Başkan Yardımcısı Osman Yılmaz ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Çiçek ve Fatih Mücahid Berber'e teşekkür edildi.

"Yıldızlar Kadar Özel Çocuklarımızın Yanındayız"

Proje ekibi tarafından yapılan açıklamada, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilerek, "Yıldızlar kadar özel çocuklarımızla birlikte bilimin ve sevginin ışığında daha güzel bir geleceğe yürümeyi hedefliyoruz. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm akademisyenlerimize, eğitmenlerimize, öğretmenlerimize ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İnegöl'de bir ilk olma özelliği taşıyan TÜBİTAK 4008 "Yıldızlar Kadar Özel" Projesi'nin, özel eğitim alanında örnek bir model oluşturması ve Türkiye genelinde benzer çalışmalara ilham vermesi bekleniyor.