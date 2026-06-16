Kafkasspor Psikolojik Performans Danışmanı ve yönetim kurulu üyesi Psk. Dan. Elif Macit, çocukların gelişiminde sporun ve özellikle takım sporlarının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıllardır çocuklarla çalışan bir psikolojik danışman olarak ailelerden sık sık "Hangi kursa gönderelim?" ve "Hangi etkinlik çocuğuma iyi gelir?" sorularını duyduğunu belirten Macit, sporun çocukların kişisel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Futbolun yalnızca bir spor faaliyeti olmadığını vurgulayan Macit, "Bir çocuk futbol sahasına çıktığında sadece topa vurmayı öğrenmez. Sırasını beklemeyi, bir grubun parçası olmayı, kaybetmeyi ve yeniden denemeyi öğrenir. Arkadaşının başarısına sevinmeyi, hata yaptığında kendini toparlamayı öğrenir" dedi.

Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu değerlerden birinin özgüven olduğuna dikkat çeken Macit, gerçek özgüvenin sürekli övgüyle değil, deneyimlerle geliştiğini belirterek, "Çocuk bir gol kaçırır, üzülür, tekrar dener ve sonunda başarır. İşte gerçek özgüven tam da böyle inşa edilir" ifadelerini kullandı.

Sporun çocukları ekranlardan uzaklaştırarak sosyal yaşamla daha güçlü bağ kurmalarını sağladığını dile getiren Macit, hareket eden ve mücadele eden çocukların psikolojik ve sosyal açıdan daha güçlü gelişim gösterdiklerini söyledi.

Bu sezon Kafkasspor bünyesinde Psikolojik Performans Danışmanı olarak görev yapacağını belirten Macit, çocukların yalnızca sahadaki performanslarını değil, özgüvenlerini, motivasyonlarını, takım arkadaşlarıyla ilişkilerini, stresle baş etme becerilerini ve duygusal gelişimlerini de yakından takip edeceklerini kaydetti.

"Önce güçlü bireyler yetiştirmek gerekiyor" diyen Macit, sahada kazanılan disiplin, sorumluluk duygusu, mücadele gücü ve takım ruhunun çocukların hayatlarının her alanına taşınacak önemli değerler olduğunu ifade etti.

Açıklamasının sonunda futbol okuluna kayıt olan çocukların en büyük kazanımının iyi bir futbolcu olmaktan öte, kendine güvenen, hedefleri için emek veren, düştüğünde yeniden ayağa kalkabilen ve bir takımın parçası olabilen bireyler olarak yetişmeleri olduğunu vurguladı.