Örnek No:55*

T.C.YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ

2026/52 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/52 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Terziler Köyü, Kırla Mevkii, 125 Ada, 17 Parsel sayılı ve tapuda tarla olarak kayıtlı taşınmazdır.

Satışa konu sulanabilen arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, orta profilli, kumlu, tınlı toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile Hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak Mahalle Merkezine olan mesafesi 3700 metre mesafededir. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. 20.06.2026 kıymet takdiri tarihinde arazi üzerinde buğday ekili olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Terziler Köyü Kırla Mevkii Bilano. Yenişehir / BURSA

Yüzölçümü : 12.172,78m²

İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" içerisindekalmaktadır.

Kıymeti : 3.043.195,00 TL

KDV Oranı : %10 (Satışı yapılan taşınmazın teslim tarihi itibariyle ilgili Vergi oranlarının değişmesi halinde teslim tarihinde yürürlükte olan vergi oranları üzerinden vergi tahsilatı yapılacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Diğer; "Parsel büyükova koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" şeklinde ve 3402 Sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir şeklinde şerhler vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.