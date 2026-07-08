Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/849 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/849 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1.1-Taşınmazın Tapu Kaydı:Nilüfer Tapu Müdürlüğü’nün taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İnegazi Mahallesi, 101 ada, 17 nolu parselde, 3.186,85 m² tapu alanlı ve niteliği ‘’ TARLA ‘’ vasıflı taşınmazın 5 / 24 Müşterek Hissesi Üb******** KA*****: Ce*** Oğluna (Tesis Sebebi: Satış: 16/02/2024) ait olduğu belirtilmektedir.1.2-İmar Durumu: Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; 101 Ada 17 Parsel 1/100000 Ölçekli İmar Planında Orman Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir. 1.3-Mahalli Durumu:Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İnegazi Mahallesi, 101 ada, 17 nolu parselde, 3.186,85 m² miktarlı ve ‘’ TARLA ‘’ vasıflı parseldir. Parselin kadastro yolu bulunmamakta olup fiili durumda parsellerden ulaşılan yol bulunmaktadır. Parsel hafif eğimli arazi yapısına sahip olup parsel üzerinde ekim dikim yapılmadığı görülmüştür. Parsel çevresinde benzer nitelikli tarım arazileri ve orman arazileri bulunmaktadır. Parsel içerisinde hissedarların belli alanları tel fens ile çevrilerek kullanım alanlarını hisselerine göre sınırlandığı görülmüştür. Taşınmaz konum olarak İnegazi Merkez Camisi istikametine doğru kuş uçuşu 1.100 m ve Bursa-İzmir Yoluna 9,50 km mesafede yer almaktadır. Taşınmaz; Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır.1.4-Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir. 101 Ada; 17 Parsel Nolu Taşınmazda 5 / 24 Müşterek Hissesi ( 663,93 m2 ) Üb******** KA*****: Ce*** Oğluna Ait Kısmın Kıymeti;1.300.000,00 TL ( Birmilyonüçyüzbin Türk Lirası ) Yüzölçümü : 3.186,85 m2

İmar Durumu:Yok Kıymeti : 1.300.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.